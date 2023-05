Usman Zahur übernimmt Führung der neu geschaffenen BAT Area Central Europe sowie der deutschen Gesellschaften (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Globale Transformation soll weiter beschleunigt werden

- Central Europe von zentraler Bedeutung für A Better Tomorrow(TM)

- Verantwortung von BAT Germany erweitert



Um die Transformation ihres Geschäfts zu straffen und zu beschleunigen, hat die

BAT Gruppe eine neue regionale Struktur eingeführt. Bestandteil dieser

Veränderungen ist die Erweiterung der vormaligen Area Central Europe North auf

die neu geschaffene Area Central Europe. Diese umfasst neben den bisherigen

Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Estland, Lettland sowie Litauen

die weiteren Märkte Tschechien, Slowakei und Ungarn. Geführt wird die Area

Central Europe von Deutschland unter der Leitung von Usman Zahur.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit Usman Zahur übernimmt ein erfahrener Stratege und Branchenkenner das Ruder.1997 kam er von Nestlé Pakistan zu BAT Pakistan und übernahm hier zunächst dasManagement des Premium-Portfolios. Über weitere Rollen bei BAT Pakistan wiebeispielsweise Regional Trade Development Manager Africa Middle wurde er im Jahr2010 Head of Strategy Planning and Insights der BAT South Asia Area. Nach einemZwischenstopp als Marketing Director von BAT Bangladesh übernahm er 2015 in derBAT Zentrale in London die globale Verantwortung für die Marke Kent. 2017 zog esihn zurück nach Asien mit Stationen wie Marketing Director South Asia Cluster,Managing Director BAT Pakistan und jüngst Area Director Asia Pacific & GlobalTravel Retail mit Sitz in Hongkong.Der 51-Jährige hat seine Berufserfahrung nicht nur auf unterschiedlichstenKontinenten und in einer Vielzahl von Kulturen erworben, sondern sein Werdegangzeichnet sich auch durch ein breites Spektrum unterschiedlicher Disziplinen wieGeneral Management, Brand und Trade Marketing, Strategie oder CorporateCommunication aus."Seit der Einführung unseres Unternehmenszwecks A Better Tomorrow(TM) und derdazugehörigen Strategie im Jahr 2020 hat BAT bedeutende Fortschritte beim Aufbaueiner Verbraucherbasis für Produkte der neuen Kategorien, beim Wachstum starkerglobaler Marken und bei der Entwicklung organisatorischer Fähigkeiten für dieZukunft gemacht. Mit Central Europe übernehme ich eine der bedeutendsten Areasder BAT Gruppe. Mein Fokus wird darauf liegen, mit Central Europe die globaleTransformation von einem Tabakkonzern zu einem'Multi-Category'-Konsumgüterunternehmen weiter zu beschleunigen", so UsmanZahur. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen nun in Deutschland und denanderen Märkten der Area einbringen zu dürfen und die Erfolge der letzten Jahreweiter ausbauen zu können. Die Qualität der Teams ist beindruckend. Gemeinsam