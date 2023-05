Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Finanzielle Sicherheit und finanzielle Freiräume zählen zu denwichtigsten Lebensträumen, die sich mit Geld verwirklichen lassen. Das ist dasErgebnis einer repräsentativen Studie des Teilverkauf-Anbieters Engel & VölkersLiquidHome, für die bereits zum dritten Mal 1.500 Menschen ab 50 Jahren in ganzDeutschland befragt wurden. Knapp 60 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnenfinanzielle Freiheit besonders wichtig sei. 2021 waren es noch 64 Prozent, 2022bereits 62 Prozent. Damit hat der Wunsch im Vergleich zu den Vorjahren zwaretwas an Bedeutung verloren, ist aber nach wie vor auf Platz eins. Über 40Prozent wünschen sich, auch in gehobenem Alter ein gutes Leben führen zu könnenund ausreichend finanzielle Möglichkeiten zu haben, um sich beiPflegebedürftigkeit einen Platz in einer Seniorenresidenz oder eine privatePflegekraft leisten zu können. Neben dem Wunsch nach einer großen Reise (30Prozent) steht die Renovierung der eigenen vier Wände an vierter Stelle auf derWunschliste. Knapp 16 Prozent der Best Ager träumen davon, ihr derzeitigesZuhause um- oder auszubauen, bei Immobilieneigentümern sind es sogar 26 Prozent."Sowohl eine energetische Sanierung als auch der barrierefreie Ausbau stehendabei hoch im Kurs, erläutert Christian Kuppig, Geschäftsführer bei Engel &Völkers LiquidHome. Er fügt hinzu: "Wir stellen immer häufiger fest, dass unsereKundinnen und Kunden das Kapital, das sie durch einen Immobilien-Teilverkauferhalten, nutzen, um ihre Immobilie zu sanieren."Mieter besonders besorgt, den Lebensstandard nicht halten zu könnenSeit Anfang 2022 ziehen die Preise massiv an. Vor allem Energie und Lebensmittelsind im vergangenen Jahr spürbar teurer geworden. Vielen Menschen bereitet dasSorgen. Wie groß ist Ihre Angst, Ihren Lebensstandard zukünftig nicht mehr zuhalten zu können? Knapp 80 Prozent aller Befragten sind darüber stark oder eherbesorgt. Auch hier zeigt sich ein Unterschied zwischen Personen, die zur Mietewohnen und denen, die eine eigene Immobilie besitzen: Während 86 Prozent derMieterinnen und Mieter besorgt sind, ihren Lebensstandard aufgrund steigenderKosten nicht mehr halten zu können, sind es bei Menschen mit Immobilienbesitzlediglich 73 Prozent. 26 Prozent von Ihnen gaben sogar an, sich diesbezüglichkeine oder kaum Sorgen zu machen. Bei den Best Agern, die zur Miete wohnen,waren es lediglich 13 Prozent. "Gerade wenn mit Eintritt ins Rentenalter diemonatlichen Einkünfte sinken, wird es für viele schwierig, den gewohnten