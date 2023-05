Arab Hearing Health Conference in Jordanien 2023 Campus Hörakustik international anerkannt (FOTO)

Lübeck / Amman (ots) - Vom 4. bis 6. Mai 2023 findet die 9. Arab Hearing Health

Conference (AHH 2023) der Advanced Arab Academy of Audiovestibulogy (AAAA) in

Amman, Jordanien, statt. Hörakustiker, Audiologen und HNO-Ärzte aus über 25

nordafrikanischen und arabischen Ländern treffen sich auf der Fachkonferenz zur

Fort- und Weiterbildung. Auch Dozenten der Akademie für Hörakustik (afh) nehmen

teil und halten in Amman bei der AHH 2023 Vorträge. Die Akademie für Hörakustik

ist Teil des Campus Hörakustik in Lübeck, des weltweit größten Ausbildungs- und

Kompetenzzentrums für Hörakustik.



Die AAAA vereint die medizinischen und audiologischen Interessen aus dem

gesamten mittleren Osten im Bereich der Schwerhörigen-Rehabilitation.

Vorbildhaft wird dabei die Ausbildungsleistung des Campus Hörakustik in Lübeck

gesehen, der ein international renommiertes Bildungszentrum für Hörakustik ist.

Seit Jahren ist der Campus Hörakustik mit den Audiologen der AAAA im fachlichen

Austausch. Im Fokus stehen dabei die ausbildungsrelevanten Aspekte und die

wechselseitige Anerkennung länderspezifischer Abschlüsse. Aber auch die

klinische Versorgung, die Anpassung von Cochlea-Implantaten (CI) und die

technische Hörsystem-Anpassung sind Themen, bei denen alle von gegenseitigem

Austausch profitieren.