Dollar – Weltleitwährung vor der Ablösung?

Um den Dollar abzulösen, bedarf es also mehr als das, was China aktuell bietet. Eine freie Wirtschaft mit einem funktionierenden Anleihemarkt mit entsprechender Regulierung plus einfachem Zugang für ausländische Investoren, sind die Minimalvoraussetzungen für eine weltweit akzeptierte Währung. Derzeit korrigiert der Dollar, hat aber 2022 kräftig aufgewertet und zeigt, dass der Greenback noch lange nicht am Ende ist.

Die von der chinesischen Regierung kontrollierte Zentralbank hat den Yuan fest im Griff, obwohl die Währung an Offshore-Hubs gehandelt wird. Denn sie kann nicht ohne Weiteres in andere Fremdwährungen umgetauscht werden. „Dies sind nach wie vor weit verbreitete Hindernisse für seinen Einsatz im internationalen Handel“, erklärt Norbert Betz, Leiter der Handelsüberwachung der Börse München/gettex.

Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Stärke Chinas wird darüber spekuliert, ob der chinesische Yuan den Dollar als Weltleitwährung ablösen kann. Allerdings hat die chinesische Währung kaum Fortschritte bei der Verbreitung im internationalen Handel gemacht. Seine Verwendung in den Währungsreserven hat auch nur leicht zugenommen, seit er Ende 2016 von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in den Korb der Sonderziehungsrechte aufgenommen wurde.

Nach den jüngsten Daten der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), die von Banken auf der ganzen Welt für den internationalen Zahlungsverkehr genutzt wird, wurde der US-Dollar für die Abwicklung von etwas mehr als 40 Prozent des internationalen Handels verwendet und lag damit knapp vor dem Euro als Zahlungsmittel.

„Im vierten Quartal des vergangenen Jahres entfielen rund 58 Prozent der Devisenreserven der Zentralbanken auf den Dollar, während es Ende der 1990er Jahre, als der Euro eingeführt wurde, noch rund 70 Prozent waren“, konstatiert Dennis Austinat, Deutschland-Chef von Trive, der internationalen Multi-Asset-Plattform. „Die Beliebtheit des Dollars als Währung zur Abwicklung internationaler Transaktionen hat sich in den letzten Jahren nur wenig verändert, auch wenn sie in den vergangenen Jahren seit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation etwas nachgelassen hat“, ergänzt Austinat.

Die Fakten sprechen allerdings noch für den Dollar, auch wenn der Greenback etwas an internationaler Bedeutung verloren hat. Er ist nach wie vor die beliebteste Währung im internationalen Zahlungsverkehr und bei den weltweiten Zentralbankreserven, was seinen Status als unbestrittene internationale Reservewährung widerspiegelt.

Der Krieg in der Ukraine mit den Sanktionen gegen Russland hat zu einer Abkehr des Dollar in verschiedenen Ländern geführt. Das wirtschaftlich wieder erstarkte China will seinen Yuan als Weltleitwährung einführen. Steht ein Wachwechsel an?

