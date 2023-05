Apple nach Quartalszahlen gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend starke Quartalszahlen haben Apple am Freitag vorbörslich deutliche Kursgewinne beschert. Der Technologiekonzern punktete vor allem mit seinem weiterhin wichtigsten Produkt iPhone, und stemmte sich damit gegen die Flaute im Smartphone-Markt. Zudem hob Apple die Dividende an und stellte weitere Aktienrückkäufe für 90 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Mehrere Analysten sprachen von einem starken Jahresstart und bestätigten ihre Kaufempfehlungen.

Nach einem vorbörslichen Anstieg der Aktie bis auf 170,44 Dollar stand zuletzt ein Plus von 2,5 Prozent auf 169,83 Dollar zu Buche. Damit würde das Papier im regulären Handel am jüngsten Zwischenhoch kratzen - am Mittwoch hatte sie bei 170,92 Dollar den höchsten Stand seit dem vergangenen August erreicht. Auch die Anfang 2022 aufgestellte Rekordmarke von 182,94 Dollar ist nicht mehr allzu weit entfernt.