HERZOGENAURACH - Die vollen Lager und die Aufkündigung der Partnerschaft mit dem umstrittenen US-Rapper Kanye West haben den Sportartikelhersteller Adidas auch zum Jahresauftakt belastet. Im fortgeführten Geschäft stand im ersten Quartal ein Verlust von 24 Millionen Euro, wie der Konzern am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Vor einem Jahr hatte Adidas hier noch einen Gewinn von 310 Millionen Euro erzielt. An seiner Jahresprognose hält der Vorstand fest. Die Entscheidung darüber, wie Adidas mit den auf Halde liegenden "Yeezy"-Produkten aus der beendeten Kooperation mit West umgeht, rücke näher, hieß es weiter. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

DARMSTADT - Der Technologieinvestor Silver Lake hat sein Angebot für die geplante Übernahme der Software AG angesichts einer Gegenofferte aufgestockt - bleibt aber unter deren kolportierter Höhe. Die Amerikaner bieten den Aktionären nun 32 Euro je Aktie und haben nach wie vor die Unterstützung des Unternehmens. Kurz zuvor war am Vorabend nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bekannt geworden, dass der Finanzinvestor Bain Capital wohl 34 Euro bietet und die Darmstädter mit seiner Softwarefirma Rocket Software verschmelzen will. Aktionäre hatten ohnehin schon auf einen Bieterwettkampf spekuliert - am Freitag fiel die Aktie nach dem Handelsstart.

ROUNDUP: Apples iPhone legt gegen Markt-Trend zu - Konzernumsatz sinkt

CUPERTINO - Apples iPhone-Geschäft stemmt sich gegen die Flaute im Smartphone-Markt - doch insgesamt ist der Konzernumsatz im zweiten Quartal in Folge gesunken. Der Auslöser waren vor allem Rückgänge beim Verkauf von Mac-Computern und iPad-Tablets. Apple verwies auch darauf, dass der Umsatz bei gleich gebliebenen Währungskursen leicht gestiegen wäre.

ROUNDUP: SAF-Holland wird etwas optimistischer für Gesamtjahr - Aktie legt zu

BESSENBACH - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer SAF-Holland wird nach einem starken ersten Quartal etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte 2023 tendenziell um das obere Ende der bisher geplanten Spanne von 1,8 bis 1,95 Milliarden Euro herum liegen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Bessenbach mit. Die bereinigte operative Marge (Ebit) des Konzerns soll weiterhin 7,5 bis 8,5 Prozent erreichen. Die Aktie legte am Freitagvormittag um dreieinhalb Prozent zu auf 12,59 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Nebenwerte-Index SDax .

ROUNDUP: Anlagenbauer Gea wird dank Auftragsboom optimistischer für das Jahr

DÜSSELDORF - Ein starkes Geschäft mit Herstellern von Getränken, Nahrungsmitteln und Arzneimitteln hat dem Anlagenbauer Gea einen starken Jahresauftakt beschert. Der Vorstand um Stefan Klebert legt nun die Latte für 2023 höher und hofft auf ein noch stärkeres Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Auch das Betriebsergebnis und die Marge sollen etwas weiter anziehen als bisher angepeilt, wie der MDax-Konzern am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Im ersten Quartal übertraf Gea zwar die Erwartungen von Branchenexperten. Laut dem Analysten Sebastian Kuenne von RBC ist die erhöhte Prognose jedoch bereits Marktkonsens. Für die Gea-Aktie ging es an der Börse daher erst einmal abwärts.

ROUNDUP: Bei Krones sprudeln Aufträge und Gewinn - Kurs dreht nahe Rekordhoch ab

NEUTRAUBLING - Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller Krones ist trotz der schwächelnden Wirtschaft in vielen Ländern mit kräftigen Zuwächsen ins Jahr gestartet. Umsatz und Gewinn legten noch stärker zu als von Analysten erwartet. Die Investitionsbereitschaft der internationalen Getränkeunternehmen sei weiterhin sehr hoch, teilte das Unternehmen am Freitag in Neutraubling mit. Die Märkte von Krones seien von Konjunkturschwankungen kaum betroffen. Anleger an der Börse trauten den glänzenden Aussichten jedoch nicht ganz und schickten die Krones-Aktie in den Sinkflug.

ROUNDUP: IAG erwartet mehr Gewinn - Air France-KLM wagt keine Prognose

LONDON/PARIS - Eine starke Nachfrage nach Flugreisen im Sommer beflügelt die Geschäfte von Air France-KLM und der British-Airways-Mutter IAG . Nachdem die Lufthansa bereits am Mittwoch einen Reise-Boom für die heiße Jahreszeit vorausgesagt hatte, hob IAG-Chef Luis Gallego am Freitag sogar seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Wie die Airlines des IAG-Konzerns will auch Air France-KLM in diesem Sommer fast so viele Flüge anbieten wie vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Eine Gewinnprognose für das laufende Jahr wagte Konzernchef Ben Smith jedoch immer noch nicht.

ROUNDUP: SGL Carbon startet mit hoher Nachfrage ins neue Jahr - Aktie verliert

WIESBADEN - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hat im ersten Quartal vor allem von einer starken Nachfrage der Halbleiterindustrie profitiert. Die Erlöse und das operative Ergebnis stiegen in den drei Monaten Januar bis März im Jahresvergleich. Das teilte der Konzern am Freitag in Wiesbaden mit und bestätigte damit seine Prognose für das laufende Jahr. Den Investoren reichte das wohl nicht aus: Die Aktie der Hessen wurde am Vormittag mit einem Minus von mehr als vier Prozent abgestraft. Erst im März war der Kurs auf den höchsten Stand seit November 2021 geklettert.

ROUNDUP 2: Google steigt ins Geschäft mit Falt-Smartphones ein

MOUNTAIN VIEW - Google hat bestätigt, dass der Internet-Konzern ein auffaltbares Smartphone herausbringen wird. In einem am Donnerstag veröffentlichten kurzen Video ist ein Telefon zu sehen, das sich zu einem Tablet aufklappen lässt. Details zum Gerät mit dem Namen Pixel Fold gab es zunächst nicht. Es wurde aber auf den 10. Mai verwiesen, an dem die Entwicklerkonferenz Google I/O am Hauptquartier in Mountain View stattfindet.

Weitere Meldungen



-Rohstoffsicherung belastet Audi-Gewinn

-Evotec: Wollen testierten Geschäftsbericht Mitte Mai vorlegen -Umweltverbände kritisieren Agrar-Pläne von Ministerkonferenz -Habeck legt Konzept für Industriestrompreis vor

-Intesa Sanpaolo erwartet dank höherer Zinsen noch mehr Gewinn -ROUNDUP: Bauexperten sehen hohen Verschleiß und Überlastung bei Brücken -Frankreich verfügt über 100 000 öffentliche Ladesäulen für E-Autos -Habeck sieht Bedarf an zusätzlichen Häfen für Energiewende -Pünktlichkeitsziel im DB-Fernverkehr rückt weiter in die Ferne -Habeck schlägt Maßnahmenpaket für schnelleren Solarausbau vor -ROUNDUP: FDP kritisiert Lemkes Vorstoß zu Tempolimit als 'dreist' -ROUNDUP: Grüne wollen Förderung von bis zu 80 Prozent für Heizungstausch -'Gamechanger' - Chemiebranche begrüßt Pläne zu Industriestrompreis -Umfrage: Geschwindigkeit beim Klimaschutz spaltet

-Pistorius sichert Ukraine Unterstützung zu 'as long as it takes' -Air France-KLM rechnet mit starkem Sommergeschäft

-Mehr Strom aus Braunkohle: Bislang keine Hinweise auf Verlängerung -Spanien soll wichtiger Wasserstoff-Lieferant für Deutschland werden -Branchenexperten: Chinesische Autobauer füllen Lücke in Russland -Zur Rose wird voraussichtlich am 11. Mai in DocMorris umbenannt°

