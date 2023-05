GENF (dpa-AFX) - Die weltweite Corona-Pandemie gilt nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. Das entschied die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag. Konkrete Folgen hat das nicht, weil jedes Land für sich über seine Schutzmaßnahmen entscheidet./oe/DP/jha

WHO hebt Corona-Gesundheitsnotstand auf

