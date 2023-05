Stramme Leistung: Bequem fast vier Prozent in vier Tagen - "Aktie der Woche" top

Das freut uns in der wallstreet:online Zentralredaktion natürlich sehr, wenn wir über Trading-Erfolge aus unserem eigenen Börsendienst-Team berichten können: Wer am Anfang der Börsenwoche - also in dieser verkürzten Woche am Dienstag - auf Sartorius setzte, kann sich jetzt über fast vier Prozent Plus freuen.

Wie hat Lars Wißler, Chef unseres Börsendienstes "Aktie der Woche", das gemacht? "Sartorius musste nach den jüngsten Zahlen einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Aber des einen Leid ist des anderen Freud. Der Test der wichtigen Unterstützung bei 335 Euro bis 350 Euro bot kurzfristig eine schöne Kaufgelegenheit", so Lars Wißler.