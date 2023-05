Neuer Bericht des Global Hygiene Council (GHC) hebt die entscheidende Rolle der Hygiene im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen und künftige Pandemien hervor

LONDON, 5. Mai 2023 /PRNewswire/ -- In einem neuen Bericht, der heute vom Global Hygiene Council (GHC), einem unabhängigen Gremium führender Experten für Hygiene und Infektionsprävention, vorgestellt wurde, werden dringende Maßnahmen gefordert, um der Hygiene im häuslichen und kommunalen Bereich in den Pandemie-Vorsorgeplänen nach COVID-19 Priorität einzuräumen. Der GHC fordert Regierungen und politische Entscheidungsträger auf, die Bedeutung der Hygiene hervorzuheben, um Millionen von Menschenleben zu schützen.

Während die COVID-19-Pandemie Anzeichen eines Endes zeigt, hält die „stille Pandemie" der antimikrobiellen Resistenz (AMR) an, wobei AMR als eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit gilt. Im Jahr 2019 wurden 4,95 Millionen Todesfälle mit AMR In Verbindung gebracht, was ihren Status als eine der größten für die menschliche Gesundheit unterstreicht. Wenn nichts unternommen wird, könnte diese Zahl bis 2050 auf 10 Millionen Todesfälle pro Jahr ansteigen. Der GHC-Bericht mit dem Titel „Making Hygiene Matter" unterstreicht die Bedeutung der häuslichen und kommunalen Hygiene für die Eindämmung von Infektionen und der Prävalenz von AMR.