Kissigs Portfoliocheck: Seth Klarmans große Wette auf Meta Platforms zahlt sich ordentlich aus

In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.





In meinem 223. Portfoliocheck schaue ich wieder Seth Klarman über die Schulter. Der Deep Value Investor kauft gerne Unternehmen, die von der Börse verschmäht und daher zu Rabattpreisen angeboten werden. Er investiert gerne mit großer Sicherheitsmarge und erzielt mit diesem Ansatz seit Jahrzehnten mit durchschnittlich 19 % überragende Renditen.





Im 4. Quartal 2022 schichtete Klarman 10 % seines Depots um; am Ende hielt er noch 32 Werte, unter denen sich zwei Neuaufnahmen finden. Der Wert seines Aktienportfolios stieg von 5,79 Mrd. auf 6,13 Mrd. USD. Mit 46,3 % Gewichtung sind die Communication Services weiterhin am stärksten in seinem Depot vertreten und legten um beinahe 6 % zu. Zweitstärkster Sektor bleiben die Technologiewerte, die mit 28,5 % jedoch gut 4,5 % weniger auf die Waage bringen als im Vorquartal. Es folgen Industriewerte mit 6,6 % und zyklische Konsumwerte mit 6,2 % vor Finanzwerten mit 5,1 %.





Vor allem auf die großen Technologiewerte hatte er es abgesehen und vervierfachte beim Online Powerhouse Amazon sein Aktienpaket und stockte seinen Bestand bei der Google-Mutter Alphabet um 190 % auf. Beim führenden Social Media-Akteur Meta Platforms fuhr er seine Beteiligung um 150 % hoch und kann sich seit dem Jahresstart bereits über eine annähernde Kursverdopplung freuen. Also alles richtig gemacht...!?