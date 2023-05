Kasachstan feiert den weltweiten Autismus-Bewusstseins-Monat - Bulat Utemuratov Foundation

„Im Jahr 2022 wurde in Kasachstan bei 12.087 Kindern eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) diagnostiziert. Wie Menschen ohne diagnostizierte Erkrankungen haben auch Menschen mit ASS Stärken, Schwächen und einzigartige Talente. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei zu unterstützen, diese Eigenschaften zu kultivieren und zu kontrollieren, damit sie aktiv an der Gesellschaft teilhaben und ein erfülltes Leben führen können", sagte Dr. Almaz Sharman, Vorsitzende des Kuratoriums der Bulat Utemuratov Foundation.

Die Stiftung startete ihre Aufklärungskampagne über Autismus mit der Einweihung ihres 12. und größten Autismuszentrums in Astana, das 900 Kinder pro Jahr aufnehmen kann. Die „Asyl Miras"-Autismuszentren bieten Frühförderprogramme für Kinder mit Autismus bis zum Alter von 18 Jahren an. Seit 2015 haben über 15.000 Kinder im Rahmen des Programms Hilfe erhalten.

Darüber hinaus organisierte die Bulat Utemuratov Foundation eine Fotoausstellung in einem Einkaufszentrum in Almaty, der größten Stadt Kasachstans, um den Besuchern einen Einblick in das Leben von Kindern mit ASS zu geben. Die Stiftung hat sich auch mit Citix, einem Unternehmen für urbane Innovation, zusammengetan und in den Straßen von Almaty und Astana Smartboards aufgestellt, die Informationen über Autismus-Symptome und Ratschläge für Eltern bieten.

Im Internet führte die Stiftung eine Reihe von Interviews mit Autismus-Experten, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, um Mythen über Autismus zu entlarven und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Gesellschaft integrativer werden kann.

Mit dem Ziel, das Bewusstsein für Autismus zu schärfen und eine integrative Kultur zu fördern, richtet die Foundation die jährliche internationale Konferenz „Autism. The World of Opportunities" (Autismus. Eine Welt voller Möglichkeiten) in Almaty aus, Im Jahr 2022 nahmen an der Konferenz weltweit renommierte Experten wie Connie Kasari und Stephen Shore teil. Im April 2023 teilte die Bulat Utemuratov Foundation auf der „International Conference for Autism and Neurodevelopmental Disorders" (ICAN) in Dubai ihre Erfahrungen mit der Umsetzung evidenzbasierter Verfahren in Autismuszentren in Kasachstan. Um das weltweite Wissen über Autismus zu verbessern, unterstützte die Stiftung auch das diesjährige Jahrestreffen der INSAR (International Society for Autism Research) in Stockholm.

