Lennertz & Co. stellt Steuer- und Rechtsexperten ein / Dr. Bastian Euler betreute bislang Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds sowie mittelständische Unternehmen (FOTO)

Hamburg (ots) - Das inhabergeführte Family Office Lennertz & Co. stellt mit Dr.Bastian Euler einen ausgewiesenen Experten für die Strukturierung vonM&A-Transaktionen und die internationalen Steuerplanung ein. Der Rechtsanwaltund Steuerberater wird künftig den neu geschaffenen Bereich Tax & Legal beimFamily Office verantworten. Mit seiner Einstellung wächst das Team von Lennertz& Co. auf 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an."Bastian Euler wird als Syndikusanwalt und Steuerberater sowohl unsere Beratungim Family Office zur nationalen und internationalen Vermögensstrukturierung, alsauch unsere Expertise bei der Ausgestaltung von Direktinvestments,Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds stärken. Wir freuen uns mit Ihm einenäußerst erfahrenen Tax- und Legal-Experten mit internationaler Ausrichtunggewonnen zu haben", sagt Philipp Lennertz, geschäftsführender Gesellschafter desFamily Office.Bastian Euler war zuvor für die Wirtschaftsprüfungs- undSteuerberatungsgesellschaft RSM tätig, die nach den Big Four zu den Next Sevenin Deutschland gehört. Für das RSM-Netzwerk arbeitete der 41-Jährige unteranderem sechs Jahre in New York, bevor er Partner der Kanzlei in Berlin wurde.Des Weiteren war Bastian Euler für die multidisziplinäre Kanzlei Boege RohdeLübbehüsen BRL in Hamburg tätig.Zu seinen Schwerpunkten gehört die Beratung mittelständischer Unternehmen unddie steuereffiziente Strukturierung von inländischen und ausländischenPrivate-Equity- und Venture-Capital-Fondsinvestments