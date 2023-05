Apple nach Quartalszahlen stark

(neu: Kurs aktualisiert im 1. Absatz sowie weiterer Analystenkommentar im 7. Absatz)

NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend starke Quartalszahlen haben die Apple-Aktie am Freitag auf den höchsten Stand seit August vergangenen Jahres gehievt. Sie zogen an der Nasdaq um fast fünf Prozent auf 173,50 US-Dollar an. Die Papiere des iPhone-Herstellers haben in diesem Jahr eine Renaissance erlebt: Waren sie zu Jahresbeginn noch auf den tiefsten Stand seit Mitte 2021 gefallen, so haben sie seitdem um rund 40 Prozent aufgeholt.

Der Technologiekonzern punktete in den ersten drei Monaten vor allem mit seinem weiterhin wichtigsten Produkt iPhone - und stemmte sich damit gegen die allgemeine Flaute im Smartphone-Markt. Zudem hob Apple die Dividende an und stellte weitere Aktienrückkäufe für 90 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Mehrere Analysten sprachen von einem starken Jahresstart und bestätigten ihre Kaufempfehlungen.