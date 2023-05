Osisko Development meldet zusätzliche Notierung von Warrants

Montreal, Québec, 5. Mai 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ...) freut sich, bekannt zu geben, dass die folgenden Warrants zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens („Warrants“) ab der Öffnung der Märkte am 8. Mai 2023 zum Handel an der TSX Venture Exchange (die „Börse“) zugelassen werden: (i) insgesamt 7.752.916 Warrants, die am 2. März 2027 auslaufen (die „März-2027-Warrants“), und (ii) insgesamt 11.363.933 Warrants, die am 27. Mai 2027 auslaufen (die „Mai-2027-Warrants“). Die März-2027-Warrants und Mai-2027-Warrants werden an der Börse unter den Symbolen „ODV.WT.A“ bzw. „ODV.WT.U“ gehandelt.

Mai-2027-Warrants

- Jeder Mai-2027-Warrant (ODV.WT.U) kann bis zum 27. Mai 2027 zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) zu einem Ausübungspreis von 10,70 USD pro Stammaktie ausgeübt werden und wird an der Börse in US-Dollar gehandelt.

- Die Mai-2027-Warrants wurden am 27. Mai 2022 nach dem Umtausch von Zeichnungsscheinen des Unternehmens ausgegeben, die in Verbindung mit einer nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens ausgegeben wurden, die in drei separaten Tranchen am 4. März 2022, 29. März 2022 und 21. April 2022 abgeschlossen wurde.

- Alle Mai-2027-Warrants unterliegen den Bestimmungen und Bedingungen eines Warrant-Vertrags vom 4. März 2022, der am 29. März 2022 geändert und ergänzt und am 17. März 2023 zwischen dem Unternehmen und der TSX Trust Company als Warrant-Broker (der „Warrant-Vertrag ohne Brokerbeteiligung“) weiter geändert und ergänzt wurde.

März-2027-Warrants

- Jeder März-2027-Warrant (ODV.WT.A) kann bis zum 2. März 2027 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 14,75 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden und wird an der Börse in kanadischen Dollar gehandelt.

- Die März-2027-Warrants wurden in Verbindung mit einer vermittelten „Bought-Deal“-Privatplatzierung von Einheiten und Zeichnungsscheinen des Unternehmens ausgegeben, die am 2. März 2022 abgeschlossen wurde.