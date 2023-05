Wirtschaft Bund und Länder einigen sich im Whistleblower-Streit

Foto: Glasfassade an einem Bürohaus, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Hinweisgeber können in Zukunft in Unternehmen auf Missstände hinweisen, ohne selbst mit Nachteilen rechnen zu müssen. In der Nacht zum Freitag hat sich eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern auf einen Kompromiss verständigt, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet.



SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler bestätigte die Einigung. "Die Verhandlungsatmosphäre war sehr gut, ernsthaft und konstruktiv", sagte Fiedler dem "Handelsblatt". Der Kompromiss sieht unter anderem vor, dass Unternehmen entgegen der ursprünglichen Pläne keine Meldestelle für anonyme Hinweise einrichten müssen.