RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe beim Umsatz besser abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien handelten in puncto Kurs-Gewinn-Verhältnis jedoch mit einem Aufschlag zum historischen Durchschnitt./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 12:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 12:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 175,4EUR gehandelt.