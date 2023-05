GWM Designer enthüllt die Geheimnisse hinter "ORA EGG Aesthetic of Life"

Baoding, China (ots/PRNewswire) - GWM enthüllte auf der Auto Shanghai 2023

mehrere mit Spannung erwartete neue Energiefahrzeuge. Was sind die Highlights

dieser Modelle in Bezug auf das Design? Nach der Pressekonferenz sprach Andrew

Dyson, GWMs VP of Design, über die Designphilosophie und die zukünftige

Entwicklung der GWM-Modelle der nächsten Generation am Beispiel des GWM ORA.



GWM beschleunigt den Prozess seiner intelligenten und neuen Energiewende, bei

dem es wichtig ist, einen Weg zu finden, den Markenwert "Go With More" in seinem

Design widerzuspiegeln. Andrew Dyson stellte die "Life- - Energy" vor, die

Designphilosophie der aktuellen Generation von GWM-Produkten, und brachte damit

die Philosophie des "ewigen" und starken Lebensgefühls in die Automobilindustrie

ein. Sie hat sich dem Streben nach Perfektion und natürlicher Schönheit im

Design verschrieben, um die Wahrnehmung der Marke zu verbessern.