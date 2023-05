Core One befindet sich mit mehreren Unternehmen über Psilocybin-Lieferungen im Gespräch

Vancouver, British Columbia, Kanada – 5. Mai 2022 / IRW-Press / Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich zu melden, dass es derzeit Gespräche mit mehreren pharmazeutischen Laboren und Forschungsorganisationen über die Belieferung mit dem Pharmawirkstoff (API) Psilocybin führt, um ihren Bedarf im Bereich psychedelische Forschung zu decken.

Das wissenschaftliche Interesse an Psilocybin hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen, wobei viele hochkarätige klinische Studien ein enormes Potenzial der psychedelischen Wirkstoffverbindung für die Behandlung verschiedener psychischer und neurologischer Störungen wie Angst, Depression, Zwangsstörung, verschiedene Abhängigkeiten sowie Morbus Alzheimer und Morbus Parkinson, um nur einige zu nennen[i], zeigen. Vielversprechende Ergebnisse aus vielen dieser Studien, die sich noch in der Anfangsphase befinden und weiterer Prüfung bedürfen[ii], haben zu einem raschen Wachstum der psychedelischen Industrie und zur Entstehung zahlreicher öffentlicher und privater Einrichtungen geführt, die sich mit der Psychedelika-Forschung für medizinische Zwecke befassen.

Die Psychedelika-Industrie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, Core One hat jedoch wichtige Schritte unternommen, um sich als führende Komplettlösung für die psychedelische Lieferkette zu positionieren. Das Unternehmen hat das Potenzial, seine eigenen psychedelischen Wirkstoffverbindungen in einer gemäß den Good Manufacturing Practices („GMP“) zertifizierten Anlage herzustellen, während es in Zusammenarbeit mit seinen Partnern auch qualitativ hochwertige und kostengünstige Produkte herstellt und an lizenzierte Kunden in Kanada liefern könnte.

Durch die Straffung einer Psychedelika-Lieferkette und die Strukturierung als vertikal integriertes Unternehmen könnte Core One den Produktionsprozess seiner Produkte steuern und eine unterbrechungsfreie Einnahmequelle entwickeln. Das Management betrachtet eine robuste und zuverlässige Lieferkette als Schlüsselelement für die Bindung seiner Unternehmenskunden und die Erschließung eines großen Anteils des Markts für medizinische und klinische Psychedelika-Produkte.