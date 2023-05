bettermoo(d) will Kapital in Höhe von $ 10.000.000 zu $ 6,80 pro Einheit beschaffen, plant die Einführung von MoodrinkTM im September und befördert früheren CEO einer Coca-Cola-Tochtergesellschaft zum Chairman und den Gründer von bettermoo(d), Nima Bahram

Vancouver, British Columbia, Kanada, 5. Mai 2023 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das „Unternehmen“ oder „bettermoo(d) Food“), freut sich bekannt zu geben, dass bettermoo(d) die Absicht hat, im September auf dem Markt für Milchalternativen mit seiner ersten Produkteinführung seines inzwischen markengeschützten Moodrink eine Innovation vorzustellen.

Mit Blick auf die allseits erwartete erste Produkteinführung seiner ersten Produktinnovation Moodrink freut sich bettermoo(d) bekannt zu geben, dass das Unternehmen bis zu $ 10.000.000 zu $ 6,80 pro Aktie im Wege einer nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung beschaffen will (die „Finanzierung“). Die Finanzierung besteht aus bis zu 1.470.588 Einheiten, von welchen jede aus einer (1) Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem (1) Warrant zum Kauf einer Stammaktie besteht, der während eines Zeitraums von 24 Monaten zu einem Preis von $ 9,80 pro Aktie ausübbar ist. Das Unternehmen zahlt eventuell eine Vermittlungsprovision an berechtigte Dritte, die bei der Einführung von Zeichnern für die Finanzierung behilflich sind. Sämtliche im Zusammenhang mit der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab der Ausgabe.

Das Unternehmen plant, den Großteil der Mittel für eine Werbekampagne zu verwenden, mit der Moodrink der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Das international bekannte Unternehmen hat mehrere Innovationen entwickelt, die auf seinem Motto „What A Cow Eats and A Human Needs“ (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) basieren.

„Mit mehr als 20.000 Produktproben-Bestellungen seitens des lokalen Einzelhandels und seinem einzigartigen Branding und Konzept ist bettermoo(d) sehr zuversichtlich, dass es sich im Sektor der Milchalternativen zu einem führenden Unternehmen entwickeln wird. Die Einführung im September an der Westküste von Kanada, also mit Fokus auf der Heimat des Gründers, wird als möglicher Konzeptnachweis für den weltweiten Markt betrachtet, der eine enorme Chance bietet“, erklärte Steve Pear, frühere Coca-Cola-Führungskraft und neuer Chairman des Unternehmens. Der Mitbegründer Nima Bahrami, der bereits in Food In Canada, einer Zeitschrift rund um Essen und Getränke, vertreten war, übernimmt nunmehr die Rolle des neuen CEO des Unternehmens, während Steve Pear der neue Chairman of bettermoo(d) wird.