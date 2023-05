NÜRNBERG, Deutschland, 6. Mai 2023 /PRNewswire/ -- NOVOSENSE Microelectronics (NOVOSENSE), ein Unternehmen für äußerst robuste und zuverlässige Analog- und Mixed-Signal-ICs, gab heute seine geplante Teilnahme an der PCIM Europe 2023 bekannt, einer der weltweit führenden internationalen Ausstellungen und Konferenzen für Leistungselektronik und deren Anwendungen. Vom 9. bis 11. Mai wird NOVOSENSE Technologien und Produkte für Automobil- und Industrieanwendungen vorstellen. Ein Vertreter von NOVOSENSE wird am 11. Mai auf der E-Mobility & Energy Storage in Halle 6 einen Vortrag darüber halten, wie die Isolationstechnologie den Elektrifizierungsprozess unterstützt.