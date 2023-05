Globale börsengehandelte Produkte auf der Basis digitaler Assets steigen um 66 % und übertreffen den Gesamtmarkt

London (ots/PRNewswire) - Die von Fineqia International Inc. (das "Unternehmen"

oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) durchgeführte Analyse

der globalen Exchange Traded Products (ETPs) mit digitalen Währungen als

Basiswerte ergab, dass das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) um 66 % gestiegen

ist, was einem Wertzuwachs von 29 % gegenüber dem breiteren Markt für digitale

Vermögenswerte entspricht, der in den vier Monaten dieses Kalenderjahres um 51 %

gewachsen ist.



Im bisherigen Jahresverlauf stiegen die verwalteten Vermögen von 19,9 Mrd. USD

auf 32,6 Mrd. USD, während der Marktwert der digitalen Anlagen von 796 Mrd. USD

auf 1,2 Billionen USD anstieg. Allein im April sank das Gesamtvolumen um 2 % von

33,3 Mrd. USD auf 32,6 Mrd. USD, während der Gesamtwert der Kryptowährungen mit

rund 1,2 Billionen USD stabil blieb.





"Die steigenden Zahlen zu den verwalteten Vermögen zeigen, dass die Anleger indiesem Jahr ein gesundes Interesse an Wertpapieren haben, die mit digitalenVermögenswerten unterlegt sind," sagte Fineqia-CEO Bundeep Singh Rangar. "Siehatten im April die Möglichkeit, ihre Positionen im Vorfeld der Zinsentscheidungder Fed am 3. Mai zu überprüfen."Der Preis von Bitcoin (BTC) erreichte am 30. April 29.200 $, ein Anstieg von2,5% gegenüber 28.500 $ am 31. März. Im gleichen Zeitraum sank das verwalteteVermögen von ETPs, die BTC halten, um 2 % von 23,2 Mrd. USD auf 22,6 Mrd. USD.Der Preis von Ethereum (ETH) stieg von etwa 1.825 $ auf 1.910 $, was einemWertzuwachs von 4,7 % im April entspricht. Das verwaltete Vermögen von aufEthereum (ETH) lautenden börsengehandelten Produkten sank am 30. April um 1,7 %auf 7,5 Mrd. USD, verglichen mit 7,6 Mrd. USD.ETPs, die alternative Münzen repräsentieren, gingen um 3,2 % zurück, währendETPs mit einem Korb von Kryptowährungen im April einen Zuwachs von 1,3 % beimverwalteten Vermögen verzeichneten.Die Daten zeigen im Jahresvergleich einen Rückgang des gesamtenKrypto-Marktwerts um 30 % im Vergleich zu den 1,7 Billionen Dollar am 30. Aprilletzten Jahres.ETPs umfassen Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs). DieAnalyse von Fineqia wird aus öffentlich zugänglichen Quellen wie GrayscaleInvestment LLC und VanEck Associates Corp. zusammengestellt. DieResearch-Abteilung von Fineqia verfolgt 155 mit digitalen Vermögenswertenunterlegte ETPs und bietet regelmäßige Einblicke in den Markt.Alle Preisangaben sind in USD angegeben, und alle Kryptowährungspreise stammenvon CoinMarketCap.Informationen zu Fineqia International Inc.