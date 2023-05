Zoomlion feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einer Sonderausstellung, die intelligente Produkte und Digitalisierungserfolge in den Mittelpunkt stellt

CHANGSHA, China, 6. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") wird sein 30-jähriges Jubiläum mit einer Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen vom 11. bis 14. Mai in der Zoomlion Smart Industrial City (die „City") in Changsha, Provinz Hunan, feiern.

Zoomlion wird am 11. Mai im Hauptgebäude der City seinen 30-jährigen Jubiläumskongress abhalten. Parallel dazu werden in einer Sonderausstellung für technologische Errungenschaften über 500 fortschrittliche Geräte und Kernkomponenten präsentiert. Auf der Messe werden auch die Erfolge des Zoomlion-Forschungsinstituts ZValley, der 12 Maschinengeschäftsbereiche und der fünf Geschäftsbereiche für Kernkomponenten vorgestellt. Die Veranstaltungen finden im Hauptgebäude und in den vier Smart Manufacturing Parks statt. Das globale Publikum kann an den Veranstaltungen über Online-Livestreams teilnehmen, wo sie Zoomlions weltweit führende intelligente, internationale und nachhaltige Lighthouse-Fabrik, die innovativen intelligenten Produkte und die Errungenschaften der Digitalisierung erkunden können, egal wo auf der Welt sie sich befinden.