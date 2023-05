Trump verteidigt in Vernehmungsvideo vulgäre Aussagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ex-US-Präsident Donald Trump sorgt einmal mehr mit anstößigen Aussagen über Frauen für Aufsehen. Am Freitag wurde ein Video von einer Vernehmung Trumps aus dem vergangenen Oktober veröffentlicht - im Zusammenhang mit einem Zivilprozess gegen den Republikaner wegen Vergewaltigung. In dem 48-minütigen Clip stellte die Anwältin von Klägerin Jean Carroll, Roberta Kaplan, Trump Fragen zu dem Fall, der derzeit in New York vor Gericht verhandelt wird. Trump, der inzwischen eine erneute Präsidentschaftsbewerbung angekündigt hat, wies die Vorwürfe darin einmal mehr zurück und wiederholte zugleich abschätzige Bemerkungen über Frauen. Er verteidigte auch auf bemerkenswerte Weise seine berüchtigte Aussage, als Prominenter könne man Frauen an ihren Genitalien anfassen.

Carroll wirft Trump vor, sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt zu haben. Trump, der damals noch nicht als Politiker, sondern als Immobilienunternehmer tätig war, wies die Anschuldigung stets zurück - unter anderem mit den Worten, Carroll sei nicht sein "Typ". Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt, zivilrechtlich stand Carroll der Rechtsweg für eine Klage jedoch offen. Sie fordert eine Entschädigung. Die Plädoyers in dem Fall werden kommende Woche erwartet.