Tesla, Apple, Bitcoin – zocken, traden, anlegen?

Junge Menschen lieben eben doch Aktien

Die Meinungshoheit vieler Orten zeichnet junge Menschen als sehr links und wenig offen für progressive Geldanlagethemen. Dabei zeigen Auswertungen etwas völlig anderes.

Die Bundestagswahl 2021 war für viele Schwarz-Weiß-Maler ein Schlag ins Gesicht. Die junge Generation der Erstwähler sollte nach Phantasie vieler selbst linker Journalisten links wählen und ihr Kreuz primär bei grün machen. Die Auswertungen unterstrichen dann aber, dass grün und gelb de facto gleichauf lagen. Die vermeintlich marktfreundliche FDP lag auf Augenhöhe mit den Grünen und bei jungen Menschen damit sogar merklich überrepräsentiert zum Gesamtergebnis. Dies deckt sich mit den Analysen zum Anlageverhalten junger Menschen. Diese sind eben nicht primär zukunftsängstlich und extrem konservativ wie die Grünen es gern hätten und die letzte Generation es ausstrahlt, sondern im FDP-Sprech vielfach technologieoffen und vor allem mit Freude an der Börse dabei. Warum auch nicht, sind Aktien doch die demokratische Idee der Teilhabe schlechthin, denn der Erfolg von Firmen wird über Dividinden oder Kursgewinne mit einem einzelnen kleinen Aktionär geteilt.

Bias in der Wahrnehmung

Medial beansprucht die sogenannte letzte Generation aber häufig die Deutungshoheit über junge Menschen. Und dies nimmt mitunter kuriose Züge an. Denn da verliert das Team um Luise Neubauer den Volksentscheid „Berlin Klimaneutral 2030“ krachend und dennoch behauptet man danach, weiterhin Rückhalt und Unterstützung in der breiten Bevölkerung zu haben. Man übersieht die wie in jeder Generation vorhandenen jungen Menschen, die sich mit Geldanlage und Zukunftsvorsorge beschäftigen, die positiv nach vorne schauen.

Die andere Seite der Medaille

Eine darüber hinaus kuriose Erfahrung ist, dass sich im privaten Bereich von Menschen, die sich mit Finanzen und Börse auskennen, oftmals Grünenwähler als durchaus aufgeschlossen für den Finanzmarkt geben. Klar, sie sind statistisch vermögend und dieses Vermögen will in Zeiten hoher Inflation clever angelegt sein.