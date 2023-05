ADAC wächst weiter - Schlüsselnotdienst für Premiummitglieder jetzt bundesweit kostenfrei / ADAC wählt neue Präsidiumsmitglieder / positives Jahresergebnis (FOTO)

München (ots) - Der ADAC e.V. ist weiter auf Erfolgskurs. Ende des Jahres 2022

waren über 21,4 Millionen Menschen Mitglied des größten Mobilitätsclubs Europas

und damit über 190.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. An diese positive

Entwicklung will der Verein anknüpfen, Mitgliedern weitere attraktive Angebote

machen und so die Relevanz einer ADAC Mitgliedschaft noch erhöhen. Dieser Kurs

traf auf die breite Zustimmung der ADAC Hauptversammlung, die heute in Bonn

getagt hat.



Mobilität bleibt zwar das Haupttätigkeitsfeld des ADAC, jedoch bietet der Verein

immer mehr Dienstleistungen auch in den Bereichen Gesundheit und Zuhause an:

Konkret kann der ADAC für Premium-Mitglieder in diesem Jahr seinen

Schlüsselnotdienst in ganz Deutschland kostenfrei zur Verfügung stellen. Damit

ist der ADAC der einzige bundesweite Anbieter dieses Services.