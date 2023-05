Beim ersten Investor Summit Bodensee geht es um mehr als ums Geld - aber so viel steht fest Kapital gibt es genug in der Bodenseeregion (FOTO)

Friedrichshafen (ots) - Erntehelfer, die langwierige und anstrengende Arbeit

verrichten, sind immer schwieriger zu finden. Ohne Erntehelfer gibt es weder

Erdbeeren noch Tomaten. Aber vielleicht braucht es bald keine Erntehelfer mehr,

denn ein Start-up aus Konstanz, Organifarms, hat einen Roboter entwickelt, der

Erdbeeren automatisiert ernten kann. "Berry" heißt er. Aber damit "Berry" auf

den Markt kommen kann, braucht das Start-up noch Geld: rund 1,5 Millionen Euro.



Deshalb haben sich die Jungunternehmer beim ersten Investor Summit Bodensee der

Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen beworben. Von den 22 Start-ups, die

sich bewarben, überstanden sieben die Vorrunde und erhielten damit die Chance,

ihr Geschäftsmodell am heutigen Montag, 17. April, der finanzstarken

sechsköpfigen Jury vorzustellen. So wie Hannah Brown und Dominik Feiden von

Organifarms, die nach einem hochprofessionellen Pitch nun auf die Kommentare der

Jury gespannt sind.