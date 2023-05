Stark rückläufige Inflationsdaten schürten die Hoffnung auf ein Ende der restriktiven Zinspolitik der Zentralbanken. Zudem erwies sich das globale Wirtschaftswachstum aufgrund einer ausgebliebenen Energiekrise in Europa sowie der Wiedereröffnung der Wirtschaft in China nach dem Ende der dortigen Zero-Covid-Politik als äußerst robust. Im Februar sorgten überraschend renitente Inflationsdaten sowie starke Arbeitsmarktdaten für eine 180-Grad-Wende in Bezug auf die Antizipation der künftigen Notenbankpolitik, welche spürbar restriktiver als noch im Vormonat angenommen wurde. In diesem Zuge stiegen die Marktzinsen deutlich an. Dies trug unter anderem dazu bei, dass im März eine Bankenkrise ausgelöst wurde, welche innerhalb weniger Tage zwei Regionalbanken in den USA sowie die altehrwürdige Credit Suisse in der Schweiz in den Konkurs trieb. Durch beherztes und koordiniertes Eingreifen von Regulatoren, Staaten sowie Zentralbanken konnte eine Ansteckung des globalen Finanzsystems zumindest vorläufig vermieden werden, so dass zum Ende des Quartals schwächere Inflationsdaten für eine erneute Marktrallye sorgten..

Die Inflationsraten in Europa und den USA haben ihre Höchststände hinter sich gelassen und sind im ersten Quartal weiter zurückgekommen. Dieser Trend dürfte sich auch im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Wie von uns in der Vergangenheit betont, werden anfängliche Rückgänge in der Inflationsrate vergleichsweise schnell vonstattengehen.

Bankenkrise schürt Wachstumsrisiken

Im vergangenen Quartal stellten sich bereits Nebenwirkungen der restriktiven Notenbankpolitik auf die Realwirtschaft heraus. Eine Vertrauenskrise hat die Silicon Valley Bank und die Signature Bank in den USA sowie die Credit Suisse in der Schweiz in den Konkurs getrieben. Diese Banken haben gemein, dass sie geschäftspolitisch in den vergangenen Jahren eine schlechte Governance aufwiesen. Das Vertrauen in die Institute war somit ohnehin angeschlagen. Als dann Kunden in großem Stil Einlagen bei den Instituten abzogen, gerieten diese massiv in Schieflage, da sie die Rückflüsse nicht vollends bedienen konnten. Durch eine konzertierte und schnelle Reaktion von Notenbanken, Regulatoren sowie Regierungen konnten die Institute abgewickelt bzw. übernommen werden. Wir gehen allerdings davon aus, dass diese Krise noch nicht ausgestanden ist und in den kommenden Monaten weitere Kollateralschäden der rasant angestiegenen Zinsniveaus zu Tage treten werden.