BERLIN (dpa-AFX) - Nach Einschätzung des Grünen-Politikers Cem Özdemir ist die Opposition bei der bevorstehenden Türkei-Wahl einem Sieg so nahe wie seit Jahren nicht mehr. "Alle Umfragen sagen das voraus. Wer hätte gedacht, dass die Stimmen aus Deutschland mal so wichtig sein würden für Erdogan", sagte der Bundesagrarminister am Sonntagabend im ZDF-"Heute Journal". Özdemir sagte, man müsse bei der Behauptung aufpassen, die Zustimmung in Deutschland sei für den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan besonders hoch. Es gebe 3,5 Millionen "Türkei-Stämmige" in Deutschland, davon seien 1,5 Millionen in der Türkei wahlberechtigt. Von ihnen hätten 45 Prozent bei der vergangenen Wahl ihre Stimme abgegeben, davon wiederum 65 Prozent für Erdogan, rechnete der Grünen-Politiker vor. "Das relativiert wieder ein bisschen das Bild, dass alle Türkei-Stämmigen pro Erdogan wären." Auch er selbst sei türkischer Herkunft, habe aber keinen türkischen Pass./csd/DP/zb

Özdemir Opposition in Türkei so nah an Sieg wie seit Jahren nicht

