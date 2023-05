KIEW (dpa-AFX) - In weiten Teilen der Ukraine einschließlich der Hauptstadt Kiew ist am Sonntagabend kurzzeitig Luftalarm ausgelöst worden. Über der Hafenstadt Odessa im Süden des Landes waren Explosionen zu hören, möglicherweise vom Einsatz der Flugabwehr, wie die Staatsagentur Ukrinform berichtete. Nach kurzer Zeit sei jedoch landesweit wieder Entwarnung gegeben worden./cha/DP/zb

Luftalarm in der Ukraine - Explosionen über Odessa

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer