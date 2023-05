COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Cem Özdemir:

Warum wird der Realo Cem Özdemir zum grünen Ideologen, der mit Gesetzesinitiativen die Öffentlichkeit sucht, die zwar die eigene Klientel elektrisieren, aber keinerlei Chancen haben, umgesetzt zu werden? Gut möglich, dass den Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung die Blockadehaltung der FDP nervt, die sich als Vertreter der Bauern und der Industrie innerhalb der Koalition versteht. Möglich ebenso, dass Özdemir glaubt, die Fundis in seiner Partei zu brauchen, um Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden zu können. Letzteres hätte er nicht nötig. Was Özdemir braucht, sind politische Erfolge. Dafür muss er den Weg des Kompromisses wiederentdecken. Ob er dazu bereit ist, wird über seine politische Zukunft entscheiden - ob diese nun in Berlin liegt oder in Stuttgart./yyzz/DP/mis