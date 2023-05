Fashion Quelle, Original Design Fashion Week und PV Shenzhen Weave wieder einen Zauber

SHENZHEN, China, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. April brachten die 26. Shenzhen International Exhibition for Clothing Supply Chain (Fashion Quelle), die AW2023 Shenzhen Original Design Fashion Week und die Première Vision Shenzhen SS24 (PV Shenzhen) ein reges Treiben ins Shenzhen World Exhibition & Convention Center.

Die dreitägige Großveranstaltung versammelte mehr als 600 ausgewählte Aussteller zusammen und begrüßte über 30.000 Besucher. Auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern und in acht Ausstellungsbereichen konnten Besucher mehr als 10.000 neue Produkte sehen, 13 Modenschauen und mehr als 50 Foren genießen oder an rund 300 Business-Matching-Aktivitäten teilnehmen. Die Ausstellung war so gut besucht wie nie zuvor, was darauf hindeutet, dass die Bekleidungsindustrie deutliche Anzeichen einer Erholung zeigt. Und im Jahr 2023 sind und werden die Fashion Source, die Shenzhen Original Design Fashion Week und PV Shenzhen die treibenden Kräfte der Branche sein.