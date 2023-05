CDN Maverick vergibt Option auf das Konzessionsgebiet Nevasca an NOAL und kündigt Equity-Partnerschaft an

Vancouver, British Columbia – 8. Mai 2023 / IRW-Press / – CDN Maverick Capital Corp. („Maverick“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CDN; OTCPINK:AXVEF; Frankfurt: A117RU) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft von NOA Lithium Brines Inc. (NOAL: TSXV) („NOAL“) eine Kaufvereinbarung über Bergbaukonzessionen (die „Kaufvereinbarung“) mit Wirkung vom 8. Mai 2023 abgeschlossen hat. Damit erhielt NOAL das Recht auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Nevasca.

Das Konzessionsgebiet Nevasca, das sich im Salar Arizaro in der argentinischen Provinz Salta befindet, erstreckt sich über 2.842 Hektar und weist eine vielversprechende Geologie für die Lithiumexploration und -förderung in einem der größten unerkundeten Salare des Lithiumdreiecks auf. Die Vergabe der Option auf das Konzessionsgebiet Nevasca an NOAL ist für Maverick ein strategischer Schritt, da das Unternehmen durch seine Aktienbeteiligung an NOAL weiterhin an einem Erfolg des Konzessionsgebiets beteiligt bleibt. Darüber hinaus verfügt NOAL über ein großes und diversifiziertes Portfolio an zusätzlichen Projekten, das Lithiumexplorationsprojekte mit nahezu 100.000 Hektar Gesamtfläche umfasst, unter anderem im Rio Grande Salar und im Arizaro Salar mit nachgewiesenen Lithiumvorkommen und Lithiumressourcen in Argentiniens produktivster Lithiumproduktionsregion.

Die Kaufvereinbarung sieht den Erwerb des Konzessionsgebiets durch NOAL gegen die folgenden Barzahlungen und Aktienausgaben vor (Barzahlungen und Aktienausgaben sind in USD angegeben):

- 50.000 Dollar in bar bei Unterzeichnung

- 40 Tage („Datum des Inkrafttretens“) nach der Due-Diligence-Phase: NOAL-Aktien im Wert von 150.000 Dollar

- 6 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens: 150.000 Dollar in bar und Ausgabe von NOAL-Aktien im Wert von 150.000 Dollar

- 12 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens: 250.000 Dollar in bar und Ausgabe von NOAL-Aktien im Wert von 250.000 Dollar

- 18 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens: 500.000 Dollar in bar und Ausgabe von NOAL-Aktien im Wert von 500.000 Dollar