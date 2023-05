Hisense auf der Fortune China ESG Influential Listing 2023

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, die Marke für Unterhaltungselektronik

und ein bedeutender internationaler Anbieter von Haushaltsgeräten, wurde erneut

in die Fortune China's ESG Influential Listing aufgenommen, und zwar für seine

hervorragenden Leistungen in den Bereichen technologische Forschung und

Entwicklung, Produktion und Lieferkettenpartnerschaften.



Die in die Liste aufgenommenen Unternehmen haben bemerkenswerte Anstrengungen

unternommen, um die Umwelt zu verbessern, Mitarbeiter zu schützen und Gemeinden

zu unterstützen, und sie sind auf dem Weg zu einem nachhaltigen und integrativen

Wachstum. Mit einem zunehmend bedeutsamen Fokus auf soziale Verantwortung (die

Teil der "dualen" Carbon-Strategie von China ist) berücksichtigt Hisense

ebenfalls die Bedeutung einer globalen Anstrengung, die über Asien hinausgeht,

was allen anderen Ländern der Welt zugute kommt.