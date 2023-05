GOLDMAN SACHS stuft Befesa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Befesa von 57,00 auf 54,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Moomal Irfan kappte in einer Studie vom Freitagabend seine operativen Ergebnisschätzungen für den Recyclingspezialisten. Das Wachstum verzögere sich, die langfristige Anlagestory sei aber intakt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 20:42 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 37,14EUR gehandelt.