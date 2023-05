JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius vor den am 9. Mai anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,60 Euro belassen. Beim Umsatz liege er marginal und bei den operativen Ergebnismargen (Ebit) 13 Prozent unter den Konsensschätzungen, während sich seine Jahresschätzungen mit diesen deckten, schrieb Analyst David Adlington in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Bei der Analystenkonferenz zum Zwischenbericht dürfte der Fokus auf der Tochter Vamed liegen. Kurzfristig bleibe die Aktie wegen der Verzögerungen in der Vereinfachung der Unternehmensstruktur ein schwieriges Investment /gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 22:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 25,27EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29,60

Kursziel alt: 29,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m