Lidl senkt dauerhaft Preise für Nudeln um 20 Prozent (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Nach der kürzlich erfolgten Preissenkung zahlreicher Artikel

im Käsesortiment senkt Lidl in Deutschland ab sofort dauerhaft die Preise für

Nudeln. Bereits seit Jahresbeginn hat Lidl die Preise von über 700 Artikeln aus

unterschiedlichen Warengruppen gesenkt.



"Nudeln gehören zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln in Deutschland. Diese

Preissenkung wird bei den Verbrauchern deutlich spürbar sein. Das zeigt: Auch in

den aktuell herausfordernden Zeiten können sich unsere Kunden auf den gewohnt

günstigen Lidl-Preis verlassen", sagt Christian Härtnagel,

Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland.