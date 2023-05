FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der Rally vom vergangenen Freitag gehen die Anleger am Montag erst einmal vorsichtiger an deutsche Aktien heran. Die 16 000 Punkte für den Dax könnten damit - vorerst - weiter eine zu hohe Hürde bleiben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start quasi unverändert auf 15 959 Punkte. Das Börsenmotto "Sell in May", wonach die Phase ab Mai als eher träge angesehen wird, wird einmal mehr getestet. Am Freitag jedenfalls hatten die US-Börsen stark zugelegt - laut der ING Bank "trotz oder vielleicht gerade wegen unerwartet starker Beschäftigungszahlen". In Asien holen die Börsen dies mehrheitlich nach, was aber den Experten zufolge nur "von kurzer Dauer sein könnte." Marktbeobachter Andreas Lipkow zufolge bleibt das Niveau um die 16 000 Punkte angesichts der bevorstehenden Ereignisse "ein harter Brocken". Am Mittwoch stehen Verbraucherpreisdaten aus den USA auf der Agenda. Zu Wochenbeginn gibt die Agenda noch relativ wenig her mit Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie Zahlen von Hypoport und Jungheinrich. In den kommenden Tagen folgen dann aber viele Unternehmen mit ihren Quartalszahlen und Ausblicken.