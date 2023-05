Die überraschende Stärke des britischen Pfunds könnte bei weiterem Kaufinteresse und bei einem Sprung über das Niveau von 1,2666 US-Dollar die zuvor aufgebaute inverse SKS-Formation endgültig aktivieren und auch den laufenden Abwärtstrend zu Fall bringen. In der Folge wären Kursgewinne an 1,2813 und schließlich 1,30 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen möglich. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den erneuten Aufbau von Long-Positionen anbieten. Kurzfristig sollten Investoren allerdings mit etwaigen Rücksetzern zurück auf 1,2447 US-Dollar rechnen. Aber erst darunter dürfte sich der Chart wieder etwas stärker eintrüben, was Verluste auf den EMA 200 bei 1,2206 US-Dollar hervorrufen könnte. In jedem Fall ist das aktuelle Chartbild als äußerst bullisch zu beurteilen.

GBP/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: