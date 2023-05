Arbor Metals beobachtet westliche Erweiterung von CV-5 in Richtung des Blocks Jarnet South

Mithilfe der eigens entwickelten Aufbereitung von Satellitendaten kann mit der LWIR-Analyse durch Reflexionsspektroskopie im Vergleich zu bekannten Standardverfahren die Verteilung von Mineralen in ausgedehnten bewaldeten Gebieten und in geringer Tiefe kartiert oder genau ermittelt werden. Die langwelligen Infrarotstrahlung, die in den Boden eindringen kann, ermöglicht die Beobachtung von Mineralspektren in geringer Tiefe. Die LWIR-Analyse und die Satellitenbildauswertung werden Daten und bekannte Pegmatitvorkommen, die im Rahmen des Erkundungsprogramms des Unternehmens im Jahr 2022 ermittelt worden sind, einbeziehen. Die Untersuchung erfolgt auf allen Lithium-Claimblöcken bei Jarnet, die 70 kartografisch ausgewiesene Claims mit rund 3.759 Hektar Grundfläche umfassen.

Arbor Metals ist dabei, sein Explorationsprogramm für 2023 zu erarbeiten, wobei die früheren Explorationsergebnisse des Unternehmens, die aktuellen Satellitenbildaufnahmen und die öffentlich zugänglichen Ergebnisse der Aktivitäten von PMET und anderen Unternehmen in diesem aufstrebenden Lithiumgebiet berücksichtigt werden. Das Unternehmen wird weitere Informationen über sein Arbeitsprogramm 2023 bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

Anmerkung: Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen und Beobachtungen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht zwingend Rückschlüsse auf das Vorkommen einer ähnlichen Mineralisierung oder geologischer Eigenschaften in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der benannte qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen verantwortlich und hat diese genehmigt.