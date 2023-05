Der lange Abwärtstrend beginnend mit 16. Februar 2021 wurde mit dem Doppel-Tief am 7. März und am 25. April 2022 am Level von 66,34 Euro unterbrochen. Danach notierte der Kurs für eine Zeitspanne von 3 Monaten fester. Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 3. August 2022 knickte der Kurs der Shop-Apotheke wieder um rund 62 Prozent ein. Was folgte, war eine Seitwärtsrange. Aktuell testet der Kurs die Kernwiderstandszone bei 101,15 Euro. Sollte diese Widerstandszone nachhaltig überschritten werden, ist der Weg bis zum Level von 119,90 Euro frei. Laut Analystenschätzungen dürfte Shop Apotheke heuer einen Umsatz von rund 1,47 Milliarden Euro erreichen. Weiters erarbeitet sich die SAE die Preisführerschaft im Onlinehandel mit rezeptfreien Präparaten und nimmt dadurch bis 2025 Verluste in Kauf. Die aktiven 8,9 Millionen Kunden kehren dadurch immer wieder zurück und kaufen im Durchschnitt um 60 Euro pro Einkaufsvorgang erneut ein. Für die digitale Zukunft ist die SAE besser gerüstet als die „Old School“-Apotheken.

Shop Apotheke Europe AG (Tageschart in Euro) Tendenz: