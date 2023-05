7. International Investment Forum (IIF): Gesunde Rendite mit Biotech-Aktien?

Bei der siebten Ausgabe der digitalen Investorenkonferenz International Investment Forum (IIF) stellen diesmal die CEOs der drei Biotechs Morphosys, BioNxt und Defence Therapeutics ihre Unternehmungen vor. Darüber hinaus stellen sich Firmen aus den Bereichen Wasserstoff, Batterietechnologie, Industrie und Bergbau in kompakten 30-minütigen Slots vor.

Die Online-Veranstaltung am 10. Mai 2023 beginnt um 10:00 Uhr (CET) und endet um 19:30 Uhr (CET). Sie wird über die Video-Konferenzplattform Zoom abgehalten und ist 'live only'. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, eine Anmeldemöglichkeit via Zoom sowie ein Terminplan sind HIER zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos.