Zwei Zinserhöhungen gepaart mit der Pleite und Notübernahme der First Republic Bank in den USA waren der Nährboden für einsetzende Verkäufe. Diese allerdings waren bislang genauso wenig überzeugend wie die Versuche des DAX, die 16.000er Marke zu überwinden.

Damit bewegen sich sowohl der DAX als auch die Indizes in New York weiterhin in ihren April-Handelsspannen, derzeit stehen allerdings das obere Ende der Range im Fokus und damit jederzeit auch ein potenzieller Ausbruch im Raum. Nachdem die Notenbank-Entscheidungen aus dem Weg geräumt sind und eine Pause im Zinserhöhungszyklus die wahrscheinlichste Variante ist, fokussiert sich der Markt nicht nur auf die Verbraucherpreisdaten am Mittwoch, sondern auch auf den politischen Machtkampf in Washington um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze.