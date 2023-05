Ringmetall: Gute Bedingungen für Übernahmen

Ringmetall muss aktuell nach Darstellung von SMC-Research in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld Umsatz- und Ergebniseinbußen hinnehmen, sieht aber sehr gute Bedingungen für weitere Übernahmen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine Fortsetzung der profitablen Expansion des Unternehmens und stuft die günstig bewertete Aktie nach wie vor als Kauf ein.

Laut SMC-Research habe Ringmetall nach einem starken Jahr 2022 mit einem deutlichen Umsatz- und einem moderaten Gewinnwachstum im ersten Quartal 2023 Einbußen hinnehmen müssen. Die Erlöse seien um 9,3 Prozent auf 51,7 Mio. Euro zurückgegangen und das EBITDA habe mit 6,3 Mio. Euro um 15,6 Prozent unter dem Referenzwert der Vorperiode gelegen. Dabei sei das Spannringgeschäft aktuell deutlich rückläufig, was auf die schwierige Wirtschaftslage in verschiedenen Industrien (insbesondere Chemieindustrie in Europa) und auf einen kundenseitigen Lagerabbau zurückzuführen sei. Einen dämpfenden Effekt auf die Erlöse übe allerdings auch der Rückgang der Rohstoffpreise (vor allem Stahl) aus, der in der Regel an die Kunden weitergereicht werde (daher werde das Ergebnis nur geringfügig von diesen Preiseffekten tangiert). Bei Inlinern und in der Sparte Industrial Handling habe Ringmetall hingegen Zuwächse erwirtschaften können.