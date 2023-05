Ziel oder Zwischenstation? – Der DAX und die 16.000

Die zentrale Frage dieser Handelswoche dürfte sein, ob des dem Deutschen Aktienindex gelingt, in einem zweiten Anlauf die 16.000er Marke nachhaltig zu überwinden, um so den Weg in Richtung Allzeithoch freizumachen. Keine zwei Prozent trennen den Index mehr vom höchsten Stand seiner Geschichte. Inmitten einer weiter hohen Inflation, einer schwelenden Bankenkrise in den USA, immer noch einem Krieg in Europa und latenten Rezessionsängsten zwar ein durchaus überzeugendes Statement, was aber dementsprechend von vielen Anlegern skeptisch beäugt wird. Genau diese Zurückhaltung könnte dazu führen, dass sich mal wieder eine Rally fortsetzt, die nur wenige Anhänger hat, aber gleichzeitig auch viele Verlierer irgendwann dann doch umstimmen kann.

Am Mittwoch werden die aktuellen Inflationszahlen aus den USA veröffentlicht und dürften einen weiteren Hinweis darauf geben, ob weitere Zinserhöhungen der Fed nötig sind. Vor dem Wochenende ging bereits der Arbeitsmarktbericht zum April in diese Richtung. Zwar haben viele Unternehmen mit Sparprogrammen auf die sich verschlechternden Finanzierungsbedingungen und eine schwächere Nachfrage reagiert und Mitarbeiter entlassen. Noch aber spiegelt sich dieses nicht in den Daten wieder und gibt so den Anlegern weiterhin Rätsel auf, wie die Geldpolitik auf diese Entwicklung reagieren wird.

Am Wochenende war es wieder soweit, Investorenlegende Warren Buffett gab in Omaha auf der jährlichen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway Einblicke in seine aktuelle Strategie. Auffällig sind hier vor allem zwei Dinge: Eine deutliche Übergewichtung der Apple-Aktie, die derzeit knapp 45 Prozent des Portfolios ausmacht und der sehr hohe Cash-Bestand. Über 130 Milliarden Dollar liegen auf den Konten der Investmentgesellschaft. Als einzige Einsatzquelle sieht der Starinvestor momentan ein Rückkaufprogramm seiner Aktien in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar. Beides spricht dafür, dass auch er unter den aktuellen Marktgegebenheiten nicht viele interessante Investitionsmöglichkeiten sieht.