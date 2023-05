Berlin (ots) -



- DUH reicht Klagen gegen Konzerne und Franchise-Händler der Ketten Starbucks,

Edeka, Rewe und Yormas zur Einhaltung der Mehrwegangebotspflicht ein

- Fehlendes Angebot, mangelnde Informationen und nicht vorhandene Anreize

belegen katastrophale Umsetzung der Mehrwegpflicht

- DUH fordert von Umweltministerin Lemke sofortige Nachbesserung der

gesetzlichen Mehrwegangebotspflicht und konsequente Sanktionierung

festgestellter Verstöße



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat aufgrund von Verstößen gegen die

Mehrwegangebotspflicht Klagen gegen Konzerne und Franchise-Händler der Ketten

Starbucks, Edeka, Rewe und Yormas bei den Landgerichten München, Berlin, Köln

und Deggendorf eingereicht. Nachdem die DUH im Januar bei Testbesuchen

zahlreiche Verstöße festgestellt hatte, wollten sich die Unternehmen nicht zur

Einhaltung der gesetzlichen Mehrwegangebotsregelung verpflichten.





Andere Unternehmen wie beispielsweise Cinestar, Cineplex oder Backwerk habennach Aufforderung durch die DUH ihr Mehrwegangebot nachgebessert und sich zurEinhaltung der gesetzlichen Vorgaben verpflichtet. Dennoch sind grundsätzlicheNachbesserungen notwendig: Weiterhin gehören nach Einschätzung des Umwelt- undVerbraucherschutzverbandes fehlende Mehrwegangebote, wenige Informationen, nichtvorhandene Anreize zur Mehrwegnutzung und ein Wirrwarr aus unterschiedlichenMehrwegsystemen zur Tagesordnung. Daher fordert die DUH von UmweltministerinSteffi Lemke eine bundesweite Abgabe von mindestens 20 Cent auf Einweg-Becher,-Boxen und -Besteck sowie zügige Kontrollen zur Einhaltung derMehrwegangebotspflicht durch die Bundesländer.Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: "Es ist erschreckend, dassmillionenschwere Unternehmen wie Starbucks, Edeka, Rewe und Yormas mit Klagendazu gezwungen werden müssen, geltende Gesetze einzuhalten. Anstatt konsequentdas Mehrwegangebot nachzubessern und Verstöße auszuschließen, versuchen sie sichlieber über Anwälte mit fadenscheinigen Ausreden aus der Affäre zu ziehen. DieBundesländer müssen endlich ihre Vollzugsaufgaben erfüllen und festgestellteVerstöße konsequent sanktionieren. Nur so wird die Mehrwegangebotspflicht ernstgenommen und in der Breite umgesetzt. Bis dahin setzen wir weiterhin auf eigeneKontrollen, rechtliche Maßnahmen und die Aufklärung von Verbraucherinnen undVerbrauchern."Neben der Erfüllung der Mehrwegpflicht sind zusätzlich die aktive Informationder Verbraucherinnen und Verbraucher über das Mehrwegangebot, finanzielleAnreize zur Mehrwegnutzung und unternehmensübergreifende sowie einheitlicheMehrwegsysteme unerlässlich.Dazu sagt Thomas Fischer, DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft: "Die fehlendeEinsicht von Unternehmen wie Starbucks oder Yormas, die zur Einhaltung vonUmweltgesetzen gerichtlich gezwungen werden müssen, belegt nach unsererEinschätzung den Widerstand gegen Mehrweglösungen. Die Gastronomiekonzernewerden von sich aus keinen Mehrwegwandel herbeiführen. Deshalb ist es vonentscheidender Bedeutung, dass Umweltministerin Steffi Lemke verbindlicheVorgaben macht. Hierzu gehört neben der Verpflichtung zu branchenweitenMehrweglösungen und der Streichung von Ausnahmeregelungen fürEinweg-Pappverpackungen, auch die Einführung einer bundesweiten Abgabe vonmindestens 20 Cent auf Einweg-Becher, -Boxen und -Besteck. Nur so wird sich dieNutzung von Mehrweg für Kundinnen und Kunden auch finanziell lohnen und dieNachfrage steigen."Hintergrund:Kaffeehausketten, Fast-Food-Restaurants, Bäckereien, Kinos und Co. sind inDeutschland jährlich für mehr als 5,8 Milliarden Einweg-Becher und 4,3Milliarden Wegwerf-Essensboxen verantwortlich. Hingegen können durch dieVerwendung von Mehrwegverpackungen Abfälle vermieden, Ressourcen geschont unddas Klima geschützt werden. Mit der Mehrwegangebotspflicht möchte dieBundesregierung den massenhaften Verbrauch von Einweg-Bechern und -Boxen fürGetränke und Speisen verringern.Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, mailto:metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, mailto:fischer@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.de, http://www.twitter.com/umwelthilfe,http://www.facebook.com/umwelthilfe, http://www.instagram.com/umwelthilfe,http://www.linkedin.com/company/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5503274OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.