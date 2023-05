WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



März 2023 (real, vorläufig):



-3,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



+1,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Februar 2023 (real, revidiert):+2,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+0,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im März 2023gegenüber Februar 2023 saison- und kalenderbereinigt um 3,4 % gesunken. DerRückgang folgt auf einen Anstieg im Vormonat Februar 2023 um 2,1 % (vorläufigerWert: +2,0 %). Betrachtet man das 1. Quartal 2023, so war die Produktion um 2,5% höher als im 4. Quartal des Vorjahres.Einen besonders großen Anteil am Rückgang der Produktion im ProduzierendenGewerbe hatte die Automobilindustrie. Nach einem Anstieg im Vormonat um 6,9 %ging die Produktion im Bereich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilensaison- und kalenderbereinigt um 6,5 % zum Vormonat zurück. Auch die Rückgängeim Maschinenbau (-3,4 %) und im Baugewerbe (-4,6 %) wirkten sich deutlichnegativ auf das Gesamtergebnis aus.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im März 2023 gegenüber Februar 2023 saison- und kalenderbereinigt um 3,3 %ab. Die Produktion von Investitionsgütern sank im März 2023 gegenüber demVormonat um 4,4 %, die Produktion von Vorleistungsgütern um 3,5 % und dieProduktion von Konsumgütern um 0,1 %. Außerhalb der Industrie lag dieEnergieerzeugung im März 2023 um 0,8 % höher als im Vormonat, die Bauproduktionwar wie oben erwähnt um 4,6 % gesunken.Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2022 war die Produktion im ProduzierendenGewerbe im März 2023 kalenderbereinigt 1,8 % höher. Die Industrieproduktionstieg im gleichen Zeitraum gegenüber März 2022 kalenderbereinigt um 3,6 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gesunkenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im März 2023gegenüber Februar 2023 um 3,3 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März2022, der noch vergleichsweise wenig durch die starken Energiepreissteigerungenin Folge des Krieges in der Ukraine geprägt war, war die energieintensiveProduktion im März 2023 um 12,9 % niedriger. Eine Analyse zum Produktionsindexfür energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite "Industrie,Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtesverfügbar.Methodische Hinweise: