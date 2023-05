Strathmore reicht Bohrantrag für Flaggschiffprojekt Night Owl ein

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 8. Mai 2023 – Strathmore Plus Uranium Corp. („Strathmore Plus“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SUU – WKN: A3DQAW – FRA: TO3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Antrag auf Bohrungen auf dem Grundstück Night Owl eingereicht hat. Der Explorationsplan umfasst 30 Bohrstellen und 3.000 Fuß Bohrungen, um die Gebiete mit bekannter Uranmineralisierung zu erweitern, aus denen Night Owl in den 1960er Jahren produzierte. Strathmore freut sich darauf, neue, moderne geophysikalische Techniken einzusetzen, um ein viel besseres Verständnis der Geologie in diesem Gebiet in Bezug auf die Uranablagerung zu erhalten. Das Unternehmen war in der Lage, neue Ziele zu identifizieren, die ein noch größeres Potenzial aufweisen als der ursprüngliche Standort der Night Owl Mine. Strathmore ist davon überzeugt, dass diese neuen Techniken, einschließlich der äußerst erfolgreichen oberflächennahen, luftgestützten radiometrischen und magnetischen Vermessungen in Verbindung mit einer Bodengravitationsvermessung, die hervorragende neue Ziele geliefert haben, dazu führen werden, dass das Unternehmen die Mine wieder in Produktion bringen kann. Der Abschluss der Vermessungen durch MWH Geo-Surveys aus Reno, Nevada, ist für den Frühsommer geplant. Sie werden auch die 640 Hektar große staatliche Mineralienpacht umfassen, die das Unternehmen kürzlich Ende 2022 erworben hat.

Die federführenden Bundes- und Landesbehörden, die für die Prüfung, Genehmigung und Zulassung der Bohrungen zuständig sind, sind das US Bureau of Land Management und das Department of Environmental Quality, Land Quality Division, des Bundesstaates Wyoming. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden auch potenzielle Kulturstätten und mögliche Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt geprüft. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Sommer 2023 eine Explorationsgenehmigung erhalten wird, auf die in den Herbstmonaten Bohrungen folgen werden.