05.05.2023 - „Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit." Als mit Neil Armstrong am 21. Juli 1969 erstmals ein Mensch den Mond betrat, lag das Zinsniveau in den USA bei 8,50 Prozent. Fünf Monate später rutschten die Vereinigten Staaten in eine Rezession. Am 3. Mai 2023 verkündete Jerome Powell, Präsident der Federal Reserve, eine Anhebung der Leitzinsspanne auf 5,00 bis 5,25 Prozent. Er verzichtete darauf, dies als „kleinen Schritt für die Fed, aber großen Sprung für die Menschheit" zu bezeichnen, wohl wissend, dass die Summe der geld- politischen Straffung in den vergangenen vierzehn Monaten die Konjunktur und das Bankensystem vor eine Belastungsprobe stellen wird.

Nachdem die Fed nun mutmaßlich das Ende ihres Zinsanhebungszyklus erreicht hat, steht die amerikanische Volkswirtschaft vor einer Schwächephase. Die Belastungen für die Wirtschaft von der monetären Seite sind evident, die Signale vom Kapital- markt frappierend. Prominentes Beispiel hierfür ist die tiefe Inversion der Zinskurve, die Historisch betrachtet eine zuverlässige Vorbotin konjunktureller Schwächephasen ist.

Die Fed hat ihren Leitzins (Obergrenze des Zielbandes) am vergangenen Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 Prozent angehoben. In der begleitenden Erklärung hieß es, straffere Kreditvergabebedingungen für Haushalte und Unternehmen würden sich wahrscheinlich dämpfend auf die Wirtschaftsaktivität und die Inflation auswirken. Neue Umfragedaten zu den

Kreditbedingungen werden erst in der kommenden Woche veröffentlicht, der Wortlaut des FOMC- Statements deutet jedoch darauf hin, dass die Notenbankvertreter bereits vorab über dessen Kerninhalte informiert waren. Die Zinsanhebungen der Fed sind damit in der Finanzwirtschaft angekommen, die Fed erwartet, dass diese nun auch in der Realwirtschaft Wirkung zeigen und in der Folge der Inflationsdruck gedämpft wird. Powell verfolgt insbesondere das Kerninflationsmaß für den Dienstleistungssektor, welches bislang noch keine disinflationäre Tendenzen aufweist ...