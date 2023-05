Adesso bekräftigt Jahresprognose nach schwachem Start - Aktie fällt

DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso ist dank des anhaltenden Digitalisierungstrends mit einem Umsatzsprung ins neue Jahr gestartet. Allerdings belasteten in den ersten drei Monaten ein hoher Krankenstand, höhere Personalkosten und Verzögerungen in der Auslastung die Profitabilität, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss in Dortmund mitteilte. Die Ergebnisse gingen im Jahresvergleich deutlich zurück. An den Zielen für 2023 hielt das Adesso-Management um Unternehmenschef Michael Kenfenheuer aber fest. Am Aktienmarkt kam die Vorlage der Zahlen schlecht an.

Die Aktie sackte am Montag im frühen Handel um fast elf Prozent ab, stabilisierte sich zuletzt dann mit minus sieben Prozent bei 127,40 Euro. Ein Händler verwies darauf, dass "selbst trotz stärker als erwarteter Erlöse" die Ergebnisentwicklung sehr schwach gewesen. Das belaste den Kurs, auch wenn die Jahresziele beibehalten wurden.