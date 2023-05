Offenburg (ots) - Die " Oglero GmbH (https://www.oglero.de) ", um Gründer und

Geschäftsführer Robin Münchbach, gehört zu den Top Online-Agenturen im

deutschsprachigen Raum, wenn es um die Rekrutierung von Mitarbeitern für kleine

und mittelständische Unternehmen geht. Mit individuellen Ansätzen im

Online-Marketing, eigens entwickelten Methoden im Bewerbungsprozess sowie

eigenen Softwarelösungen gewinnt das Unternehmen seit Jahren qualitativ

hochwertige Bewerber und zukünftige Mitarbeiter für seine Kunden.



Die Wirtschaft ist im Wandel und damit auch die Art und Weise, wie Unternehmen

heute an neue Mitarbeiter kommen, die im Idealfall langfristig im Unternehmen

bleiben und einen Mehrwert bieten. War es vor einigen Jahren noch realistisch,

über Empfehlungen, Printanzeigen, Headhunter oder diverse Jobportale geeignete

Bewerber auf sich aufmerksam zu machen, sieht der Arbeitsmarkt spätestens ab

2020 anders aus. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt, aber

auch das Mindset der neuen Generation von Arbeitnehmern haben viele

Einstellungen gegenüber dem Arbeitgeber verändert.





Bewerber, ob passiv oder aktiv auf der Suche nach einem neuen Job, konsumierenimmer weniger Printmedien und nutzen immer weniger klassische Jobportale wieStepStone, Monster und Co."Der erste Fehler, den immer noch viel zu viele Unternehmen machen, ist, sichder neuen Welt des Online-Marketings und seinen Möglichkeiten zu verschließen",so Robin Münchbach. Sein Grund Nr. 1, warum Unternehmen in Zukunft massiveProbleme bekommen werden: Sie betreiben kein Online-Marketing.Grund 1: Kein Online-MarketingEigentlich ist es logisch. Die Welt wird immer digitaler, vor allem jungeMenschen verbringen täglich mehrere Stunden auf Plattformen wie Instagram oderFacebook. Als Unternehmen, das neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnenwill, auf solchen Plattformen nicht präsent zu sein, ist aus unternehmerischerSicht für die Zukunft - Selbstzerstörung.Grund 2: Online-Marketing wird nicht an Experten ausgelagertDer zweite Grund ist, dass Online-Marketing in Eigenregie betrieben wird - aberwarum? Grundsätzlich ist es lobenswert, wenn kleine und mittlere Unternehmenerkennen, dass die Zukunft im Online-Marketing liegt, sowohl bei der Kunden- alsauch bei der Mitarbeitergewinnung. Dennoch ist es nicht ratsam, auf eigene Faustdigital in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn es nicht gerade die eigeneKernkompetenz ist. Wöchentlich oder gar täglich Inhalte für potenzielleMitarbeiter zu produzieren, die tausendfach oder gar millionenfach konsumiert